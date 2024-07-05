Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi. Bakan Memişoğlu’nu havalimanından kent protokolü karşıladı.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret ederek, Afet Koordinasyon Merkezinde, deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Daha sonrasında yapımı devam eden 400 yataklı acil durum hastanesinin inşaat alanını ve Türkoğlu ilçesindeki acil durum hastanesi inşaatını yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.