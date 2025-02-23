HG Hospital başta olmak üzere birçok sponsorun katkılarıyla organize edilen gecede, ünlü sanatçı Işın Karaca sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla sağlık çalışanlarına unutulmaz bir gece sunan Karaca, performansıyla büyük beğeni topladı.

Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfü Tiyekli, etkinlik sırasında Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çekti. Dr. Tiyekli, “Sağlık çalışanlarımız, zor şartlar altında bile fedakârlıkla hizmet sunmaya devam ediyor. Bu tür etkinlikler, onların motivasyonunu artırmak adına büyük önem taşıyor,” dedi.

Etkinlikte, programın gerçekleşmesine katkı sunan sponsorlar ve isimlere teşekkür edilerek plaket takdim edildi. Gece, sağlık çalışanlarının dayanışma ruhunu pekiştirirken, sıcak bir atmosferde keyifle tamamlandı.