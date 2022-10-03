Bu Amaçla 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Gününde Fiziksel Aktivite Ve Sağlıklı Beslenmenin Önemini Vurgulamak, Sağlıklı Yaşam Ve Yaşlanmaya Dikkat Çekmek Amacıyla, Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi, Kızılay Kadın, Genç Kızılay, Gönüllüler Ve Vatandaşlar Yürüyüş Gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş İl Müftülüğü Önünden Başlayan Yürüyüş Sağlığa Yürüyoruz, İyiliğe Adım Atın Yazan Pankartın Öncülüğünde Ulu Cami Önünde Son Buldu.

Burada Bir Açıklama Yapan Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ertürkmen Gerçekleştirilen Etkinlik Hakkında Bilgiler Verdi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Teşkilat Birim Başkanı Fatma Deveboynu İse Çok Güzel Bir Farkındalık Örneği Gösterildiğini İfade Etti.



Etkinlik sonunda yürüyüşe katılanlara ve vatandaşlara su ile Türk Kızılay soda ikramında bulunuldu.