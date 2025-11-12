Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle; Türkiye’deki sağlık tesisleri artık sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca bilgilendirme paylaşımı yapabilecek. Sağlık çalışanları ve kurumlar, ücretli içeriklere sayfalarında yer veremeyecek; yanıltıcı görseller, makyajlı fotoğraflar ve hastalara ait “öncesi-sonrası” görüntüler kullanamayacak. Ayrıca hasta memnuniyetine dayalı yorumlarla tanıtım yapılamayacak.

Yönetmelik hasta güvenliği, hasta hakları ve kamu sağlığını koruma hedefiyle özel sağlık kuruluşları, sağlık meslek mensupları ve uluslararası sağlık turizmi ile ilgili aracı kuruluşları kapsıyor.

Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki küresel konumunu güçlendirmek için uluslararası tanıtımlarda özel hükümler getirildi. Türkçe dışındaki dillerde yalnızca yurt dışına yönelik ayrı bir platform üzerinden sponsorlu içerik paylaşılabilecek.



Öncesi-Sonrası Fotoğraflarına Veda

Yanıltıcı görseller ve makyajlı fotoğraflar artık tanıtımlarda kullanılamayacak. Öncesi-sonrası fotoğrafların aynı teknik şartlarda ve ortamda çekilmesi, tarihlerin belirtilmesi zorunlu olacak. Hasta görselleri yalnızca yazılı veya elektronik onay ile Hasta Hakları Yönetmeliği’ne uygun şekilde paylaşılabilecek.

Hasta Yorumları Artık Tanıtım Aracı Olamayacak

Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak. Sağlık hizmetlerinin tanıtımında etik sınırlar korunacak ve hastanın rızası esas alınacak.

Gerçek Dışı Unvan Kullanılmayacak

Sağlık çalışanları yalnızca yasal unvanlarını kullanabilecek; yanıltıcı veya gerçek dışı uzmanlık beyan edemeyecek. Kurumlar, diğer sağlık kuruluşlarıyla kıyaslama yapamayacak ve aldatıcı veya abartılı ifadelerle tanıtımda bulunamayacak.

Ayrıca, doğrudan hasta aramak veya mesaj göndererek hizmet tanıtımı yapmak da yasaklandı.

Yönetmelik, hekimlerin yanı sıra diş hekimleri, eczacılar, hemşireler ve tüm sağlık çalışanları ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarını kapsıyor. Bu düzenleme, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin şeffaf, güvenli ve denetlenebilir bir dijital tanıtım ortamına kavuşmasını amaçlıyor.