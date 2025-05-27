Kahramanmaraş İsmail Kurtul İlkokulu öğrencilerine, küçük yaştan itibaren sağlık bilinci kazandırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek amacıyla “Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek” projesi kapsamında anlamlı bir program düzenlendi.

Programda, çocukların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesini sağlamak üzere çeşitli eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrencilerin günlük hayatlarında uygulayabilecekleri sağlıklı alışkanlıklar hakkında bilgiler verildi, sorularına cevaplar sunuldu. Eğitimciler, sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivitenin önemi gibi konularda çocukları bilinçlendirmeye özen gösterdi.