Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Sağlıklı Günler programı, izleyicilere sağlık alanında önemli bilgiler sunmaya devam ediyor. Programın son bölümünde, HG Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu konuk oldu. Ayşe Asır’ın sunumuyla gerçekleşen programda “Sanal Anjiyo” konusu tüm yönleriyle ele alındı.

Kalp damar hastalıklarında tanı yöntemleri arasında giderek yaygınlaşan sanal anjiyonun ne olduğu, nasıl uygulandığı ve hastalara ne gibi avantajlar sunduğu Prof. Dr. Erdinç Eroğlu tarafından detaylı şekilde anlatıldı.

Programda sanal anjiyo ile erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekildi. Aksu TV Dijital platformlarından da eş zamanlı olarak yayınlanan program, sağlık konularında bilinçlenmek isteyen izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

“Sağlıklı Günler” programı, her hafta farklı konular ve uzman konuklarla sağlık alanındaki güncel gelişmeleri ekranlara taşımaya devam edecek.