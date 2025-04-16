Aksu TV ekranlarında her hafta salı günü izleyicisiyle buluşan Sağlıklı Günler programının bu haftaki konuğu, Özel HG Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu oldu.

Program sunucusu Ayşe Asır’ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında, kalp cerrahisinde son yıllarda öne çıkan minimal invaziv yöntemler ele alındı. Prof. Dr. Eroğlu, bu tekniklerin hastalara sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdi.

Yayın sırasında zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybettiğini anlatan Prof. Dr. Eroğlu, konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Program, kalp sağlığına dair merak edilen pek çok soruya yanıt verdi.