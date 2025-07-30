Aksu TV ekranlarında her hafta salı günü izleyicisiyle buluşan Sağlıklı Günler programının bu haftaki konuğu, Hg Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kemal Göçer oldu.

Program sunucusu Ayşe Asır’ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Göçer, kalp cerrahisinde son yıllarda öne çıkan yöntemler ve bu tekniklerin hastalara sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca çarpıntı ve kalp krizine dair merak edilen her şey hakkında detaylı bilgiler veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Göçer kalp sağlığına dair pek çok soruya yanıt verdi.