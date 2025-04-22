Konya 2. Amatör Küme C Grubu'nda oynanan Beyşehir Demirspor – Konya Maliyespor karşılaşması, futbol dışı bir konukla hafızalara kazındı. Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu’nda oynanan 3. hafta mücadelesinin 18. dakikasında sahaya giren sahipsiz bir köpek, oyunun akışını bir anda değiştirdi.

KIRMIZI KART GÖSTERDİ, KUCAKLAYIP SAHA DIŞINA TAŞIDI

Hakem Murat Balıkçı, saha ortasına uzanıp yatan davetsiz misafiri görünce oyunu durdurdu. Ardından yanına giderek esprili bir şekilde cebinden çıkardığı kırmızı kartı köpeğe gösterdi. Sahadaki görevli ekiplerin sözlü uyarı ve sevgi dolu yaklaşımlarına rağmen yerinden kalkmayan sevimli misafire hakem bir kez daha kırmızı kart gösterdi. Ancak bu jest de sonuç vermeyince, hakem köpeği nazikçe kucaklayarak saha dışına taşıdı.

TRİBÜNLER ALKIŞLADI

Tribünlerdeki futbolseverler bu sıra dışı müdahaleyi alkışlarla karşılarken, futbolcular da bu kısa arada kenara geçerek su molası verdi. Keyifli anların yaşandığı karşılaşma, 90 dakika sonunda 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.