Küçük yaş gruplarının sanata olan ilgisini artırmak, sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, özel bir tiyatro gösterisi izleyicilerle buluştu.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mevlana İdris’in hikâyesinden uyarlanan “Dünyayı Kurtaran Çocuk” adlı tiyatro oyunu, Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerinin başarılı performanslarıyla sahneye taşındı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Hem eğlendirici hem de eğitici içeriğiyle dikkat çeken “Dünyayı Kurtaran Çocuk”, izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sundu.

Tiyatronun çocuk gelişimindeki önemine vurgu yapan etkinlik, minik izleyicileri hem düşündürecek hem de keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nun yetenekli öğrencileri tarafından sahnelenen oyun, çocukların hayal gücünü besleyerek sanata olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.