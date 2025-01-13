Bu kapsamda, hafta sonunda çocukları hedef alan anlamlı ve bir o kadar da eğlenceli bir tiyatro gösterisi düzenlendi.

Minik izleyiciler, Cahit Zarifoğlu’nun etkileyici hikâyesinden sahneye uyarlanan “Motorlu Kuş” adlı tiyatro oyunuyla keyifli bir deneyim yaşadı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu, Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından hayat buldu.

İki seans şeklinde sunulan gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Salon, minik tiyatroseverler ve aileleriyle dolup taştı.

Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri, Cahit Zarifoğlu’nun hikâyesini sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Oyunun başlangıcından sonuna kadar sürekli alkışlarla desteklenen tiyatro oyuncuları, sergiledikleri başarılı performansla beğeni topladı.

Özellikle çocukların şahsına uygun mesajlar içeren “Motorlu Kuş”, hem eğlendirirken hem de düşünmeye sevk eden bir öykü sundu. Etkinlik sonunda, çocuklar kadar ebeveynler de memnuniyetlerini dile getirdi. Aileler, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesi ve Sahne Maraş Tiyatro Okulu’na teşekkür etti.