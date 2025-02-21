Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların hafta sonlarını daha eğlenceli ve verimli bir şekilde değerlendirmeleri için düzenlediği etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Küçük yaş gruplarının sanata olan ilgisini artırmak, sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 23 Şubat Pazar günü özel bir tiyatro gösterisi izleyicilerle buluşacak. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mevlana İdris’in hikâyesinden uyarlanan “Dünyayı Kurtaran Çocuk” adlı tiyatro oyunu, Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerinin başarılı performanslarıyla sahneye taşınacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gösterim, saat 13.00’da minik izleyicilerle buluşacak. Hem eğlendirici hem de eğitici içeriğiyle dikkat çeken “Dünyayı Kurtaran Çocuk”, izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunacak.

Sanatın Gücüyle Eğlenceli ve Eğitici Bir Deneyim

Tiyatronun çocuk gelişimindeki önemine vurgu yapan etkinlik, minik izleyicileri hem düşündürecek hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak. Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nun yetenekli öğrencileri tarafından sahnelenecek olan oyun, çocukların hayal gücünü besleyerek sanata olan ilgilerini artırmayı hedefliyor. Tiyatro sanatının eğlenceli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkmak isteyen tüm çocuklar ve aileleri, bu benzersiz deneyime davet edildi