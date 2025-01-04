Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda eğitim ve provalar büyük bir hızla devam ediyor.

Alanında uzman eğitmenlerin katkılarıyla, katılımcılara diksiyon, dans, sahne hâkimiyeti ve teknik masa gibi tiyatronun temel unsurlarını kapsayan yoğun bir eğitim programı sunuluyor.

Eğitim ve prova sürecinin tamamlanmasının ardından Sahne Maraş, Ocak ayı içerisinde üç yeni oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Program kapsamında iki çocuk oyunu ve bir yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. Çocuklara yönelik eserler, minik izleyicilere hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim sunmayı hedeflerken, yetişkin oyunu ise derin temasıyla dikkat çekiyor.

12 Şubat’ta Özel Meydan Gösterisi

Sahne Maraş, 12 Şubat Kurtuluş Günü için de özel bir etkinlik planlıyor. Bu kapsamda Sahne Maraş ekibi, açık hava gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Tarihi atmosferi sahneye taşıyacak olan bu meydan gösterisi, kentin kültürel ve tarihsel değerlerine vurgu yapacak.

Kahramanmaraş’ta Tiyatro Kültürü Canlanıyor

Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nun sunduğu bu programlar, kentin sanatsal potansiyelini harekete geçirerek tiyatro kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Eğitmenlerin profesyonelliği ve Büyükşehir Belediyesinin bu alandaki desteği, hem katılımcıların gelişimine hem de bölgedeki sanatsal faaliyetlerin zenginleşmesine katkı sağlıyor.

Katılımcılardan Tam Not

Sahne Maraş Tiyatro Okulu’na katılan öğrenciler, verilen eğitimin hem sanatsal hem de sosyal anlamda hayatlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Diksiyon ve sahne hâkimiyeti gibi kazanımların günlük hayatlarında iletişim becerilerini artırdığını dile getiren katılımcılar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bu fırsatı sağladığı için teşekkür etti.