Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerinin sahnelediği “Sabah Gibi Geri Döneceğiz” adlı tiyatro gösterisi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Filistin’in mücadelesini konu alan ve insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmeyi amaçlayan oyun, hem sahne tasarımı hem de dramatik anlatımıyla büyük beğeni topladı. Oyunun sonunda Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri, performanslarından dolayı seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Adalet, Dayanışma ve Umut Temaları Ön Plandaydı

“Sabah Gibi Geri Döneceğiz”, Filistin’de yaşanan insanlık dramı ve mücadele ruhunu sahneye taşıyarak izleyicilere derin bir farkındalık kazandırdı. Oyunun senaryosu, adalet, dayanışma ve umut gibi evrensel temaları ele alarak insanlığın ortak değerlerine vurgu yaptı. Duygusallık ve etkileyici sahne performanslarının öne çıktığı bu anlamlı gösteri, katılımcılardan tam not aldı.