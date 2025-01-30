Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin son günü olan 2 Şubat Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde “Motorlu Kuş” adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturacak. Sahne Maraş Tiyatro Okulu tarafından sahnelenecek gösteri, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem de verimli bir şekilde değerlendirmeleri için düzenlediği etkinlikleri muhteşem bir tiyatro gösterisiyle taçlandırıyor. Tatilin son günü olan 2 Şubat Pazar günü, çocuklar “Motorlu Kuş” adlı tiyatro oyunuyla keyifli anlar yaşayacak. Cahit Zarifoğlu’nun etkileyici hikâyesinden sahneye uyarlanan “Motorlu Kuş” adlı tiyatro oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenecek olan oyun, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak. Tiyatro gösterisi, 2 seans halinde izleyicilerle buluşacak. İlk seans saat 13.00’da, ikinci seans ise 15.00’da sahnelenecek. Sanatsever çocukları bir araya getirecek olan bu etkinlik, kültürel bir şölen olarak hafızalara kazınacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.