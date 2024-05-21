Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Şair – Yazar Yasin Mortaş olacak. 23 Mayıs Perşembe günü NFK Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek söyleşi saat 14.00’da başlayacak.

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin edebiyatseverleri okurlarla buluşturduğu Kütüphane Söyleşileri programının bu haftaki konuğu Şair – Yazar Yasin Mortaş olacak. 23 Mayıs Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek söyleşide Mortaş, “Şiirin Vadilerinde” konusunu ele alacak. Saat 14.00’da başlayacak etkinlikte Yasin Mortaş; şiir, şiirin Türk Edebiyatı’ndaki yeri, duyguların aktarımı noktasında şiirin rolü ve halk şairleri konularını farklı perspektiften ele alacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yasin Mortaş söyleşisine tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu ve Kütüphane Söyleşileri’nin düzenli aralıklarla okurlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.