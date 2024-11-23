Büyükşehir belediyesi tarafından 22 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda birçok şair ve yazar stant açarak okurlarıyla bir araya geliyor.

Bu yazarlardan bir tanesi de şiirleriyle okuyanların zihinlerine taht kuran Ender Küçük oldu.

Şair-Yazar Küçük, fuar alanındaki standında okurlarıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı.

Burada bir açıklama yapan Şair-Yazar Küçük kitap fuarlarının çok önemli olduğunu dile getirerek kendisinin de bu fuarda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.