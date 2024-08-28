Kahramanmaraş, doğasıyla, kültürüyle ve mutfağıyla öne çıkan bir şehir. Bu şehrin en değerli hazinelerinden biri de hiç şüphesiz meşhur salçalık biberi ve acı biber.

Bu kırmızı altın, sadece mutfakları süslemekle kalmaz, aynı zamanda şehrin kimliğinin bir parçası olarak da kabul edilir.

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) Başkanı Baki Özdoğan, bu kıymetli ürünün izini sürerek, tarlaların başında gördüğü biberlerin salça olma yolundaki serüvenini gözlemledi.

Bu biberler, yöre halkının nesiller boyu süregelen emeğinin ve toprağa olan bağlılığının bir sonucudur.

Toprağın hazırlanmasından biberlerin toplanmasına kadar geçen her aşamada, çiftçilerin gösterdiği özen ve sabır, bu kırmızı meyvenin lezzetini ve kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri.

Kahramanmaraş’ın acı biberi ise, şehrin ateşli ruhunun bir simgesi gibidir. Her bir acı biberin yetişme süreci, doğanın bir döngüsünü, toprağın bereketini ve çiftçilerin özverili çalışmalarını anlatır.

Bu biberler, sofralarda sadece bir tat olarak değil, aynı zamanda emek ve doğa arasındaki derin ilişkinin bir meyvesi olarak yer alır.

Kahramanmaraş’ın salçalık biberi ve acı biberi, sadece birer tarım ürünü olmanın ötesinde, bu şehrin ruhunu yansıtan değerlerdir.