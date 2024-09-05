Büyükşehir Belediyesi, 7 Eylül Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla “Ailede Mahremiyet Eğitimi” temalı söyleşi düzenleyecek. Programa başta ebeveynler olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde birbirinden değerli alanında uzman konukları Kahramanmaraşlılarla bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, bu sefer de Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla “Ailede Mahremiyet Eğitimi” temalı konferans düzenleyecek. Eşimi Anlamak İstiyorum, Sorusu Olmayanın Cevabı Yoktur, Hayat Filminden Kurtarıcı Kareler ve Anne Baba Çocuk İlişkisinde Kardeş Kıskançlığı gibi kitaplarla binlerce ebeveyne ulaşan, kaleme aldığı eserler ve söyleşilerle ailelerin hayatına dokunan Saliha Erdim, 7 Eylül Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda; aile içi fertlerinin özel paylaşımları, ev içerisinde yaşanan olaylar , aile içerisinde yaşanan sorunlar gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele alacak. Saat 15.00’da başlayacak konferansa başta ebeveynler olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.