Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’nde çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan iki farklı samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki samanlık da kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.