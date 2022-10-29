Sami Kervancıoğlu’nu rektörlük makamında ağırlayan Rektör Yasım, nazik ziyaretleri ve tebrikleri için Kervancıoğlu’na teşekkür etti.

Ziyarete daha sonra Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı da katılırken Rektör Yasım misafirlerini KSÜ Senato Toplantı Odasında ağırladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de mücadele Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımına hedefleri olan 1. Lige çıkma temennisinde bulunan Rektör Yasım, takıma başarılar dilerken Sami Kervancıoğlu’na da spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ve Genel Sekreter Ali Rıza Bekler’in yanı sıra Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı yönetici ve antrenörleri ile oyuncular yer aldı.