Süper Lig’de 37. hafta dev bir maçla sona erdi. Okan Buruk yönetimindeki şampiyon Galatasaray ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

32 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Derbi mücadelesinde kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım 32 sene sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada yenerek tarihe geçen bir istatistik elde etti.

Şampiyon Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

Fenerbahçe isabetli şut çekemedi

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 79. dakikalarda Nicolo Zaniolo ve 71. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Fenerbahçe, derbiyi isabetli şut atamadan tamamladı.

Şampiyon Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

Şampiyon Galatasaray üst üste 5. kez kazandı

Süper Lig’de Fenerbahçe derbisiyle birlikte üst üste 5. maçını kazanan şampiyon Galatasaray puanını 85’e çıkardı. Konuk ekip Fenerbahçe ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ezeli rakibine kaybetti ve 77 puanda kaldı.

Şampiyon Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

İki takım son maçlarını oynadı

Bu derbi mücadelesiyle birlikte iki ekip Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu tamamladı. Ligde son haftada Galatasaray'ın Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

Şampiyon Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti