Şampiyon Dikeç, memleketinde davullar ve çiçeklerle karşılandı.

Dünyanın tamamında verdiği pozla çok konuşulan Yusuf Dikeç, Başkan Cüce ile birlikte ilçenin meşhur elmasını tutarak ikonik pozunu verdiler.

Milli sporcu Yusuf Dikeç’i ağırlayan Başkan Cüce, Türkiye’yi dünyaya tanıttığı ve üstün başarı sağladığı için Şampiyon Dikeç’i tebrik etti ve hemşehri olarak Göksun Elması’nı meşhur pozuyla tutup değer kattığını söyleyerek teşekkürlerini bildirdi.

Başkan Cüce sözlerine şöyle devam etti: “Dünya gündeminde başarısıyla adından söz ettiren değerli hemşehrimiz Yusuf beyi tebrik ediyorum. Adına, şanına yakışan bir poligon yapmayı hedefliyoruz. Göksun’un her ferdinin gurur kaynağı olan Yusuf beyi gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

Şampiyon Dikeç ise Göksun Belediyesi ziyaretinde gördüğü ilgi ve alakadan dolayı çok mutlu olduğunu bildirerek ilçede yapılması planlanan poligonda, memleketinde atıcılık sporunun gelişmesi için elinden gelen her çabayı sarf edeceğini bildirdi ve sözlerine şöyle devam etti;” Doğup büyüdüğüm topraklarda olmaktan çok mutluyum.Davetleri ve özel karşılamalarından dolayı başkanımız Selim Cüce beye teşekkür ederim.Adıma poligon yapma sözü veren Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.Bende memlketimde gençlerimizin bu sporda başarı sağlaması için çalışacağım. “dedi

Dikeç, ziyaret esnasında olimpiyatlarda giydiği tişörtün aynısını imzalayarak Başkan Cüce’ye hediye etti.

Başkan Cüce ise ziyaret sonunda Şampiyon Dikeç’e annesiyle olan fotoğraf tablosunu hediye etti.