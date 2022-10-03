Kahramanmaraş Bertiz Boyalı Mahallesinde kurulan er meydanında köy güreşleri kategorisinde başpehlivan olan İbrahim Avcı, Çamlıbel köyü sakinleri tarafından karşılandı. Kurban edilen koçlar ile başpehlivan onuruna 150 kişiye yemek ikramında bulunuldu. Avcı, köy sakinlerinin omuzlarına alınarak köye getirildi.

10’a yakın koç kesilen pehlivan Avcı için büyük kazanlarda pişirilen yemekler misafirlere ikram edildi.

Bir diğer güreş sporcusu 24 yaşındaki İbrahim Kar ise 65 kilogramda Dünya Göçebe Oyunları Aba Güreşinde dünya şampiyonu oldu.

Sporcu Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan ve Hindistan’dan katılan sporcuları yenerek şampiyon oldu. Sporcuyu Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesinde sevenleri karşıladı.

Omuzlarla mahalle içerisinde gezdirilen sporcu daha sonra Gölgeli mahallesi getirildi. Burada da sporcu adına yaklaşık bin kişiye yemek ikramında bulunuldu.

Etkinliklere, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, Kahramanmaraş Mahalle Muhtarları Derneği Ramazan Gürbak, Ilıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar, Avcılar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, Çamlıbel Mahalle Muhtarı Adem Avcı, jandarma ekipleri, ve çok sayıda köy sakinleri ve misafirler katıldı.