UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Bu yıl İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali, Manchester City ve İnter arasında oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi final tarihi, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Manchester City ve İnter arasında oynanacak olan büyük final maçı İstanbul'da oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye’de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu.

Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

FİNAL TOPUNDA İSTANBUL SİMGELERİ

Topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:

Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 490 Euro

Kategori 1: 690 Euro