UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 finalinde Paris Saint-Germain, Inter’i 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek Avrupa’nın en büyüğü oldu. PSG, bu galibiyetle tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

PSG - Inter Maçı Özeti: Allianz Arena'da Gol Şovu

Final karşılaşması Almanya'nın Münih kentinde, Allianz Arena’da oynandı. PSG, mücadeleye hızlı başladı. 12. dakikada Achraf Hakimi’nin golüyle 1-0 öne geçen Fransız ekibi, 20. dakikada Desire Doue'nin şutunun savunmaya çarpmasıyla farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan PSG, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 63. dakikada Dembele'nin asistinde yeniden sahneye çıkan Doue, skoru 3-0 yaptı. Aynı dakikada Kvaratskhelia’nın golü farkı dört yaptı. Maçın skorunu ise 86. dakikada oyuna sonradan giren Mayulu belirledi: PSG 5-0 Inter.

Tarihi Fark: Şampiyonlar Ligi Final Tarihinin En Farklı Skoru

PSG’nin 5-0’lık galibiyeti, UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri tarihindeki en farklı skor olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor, 1994 yılında Milan’ın Barcelona’yı 4-0 mağlup ettiği final maçına aitti.

Hakan Çalhanoğlu İlk 11'de Başladı

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11’de başladı. 70. dakikada yerini Asllani’ye bıraktı.

PSG’nin İlk Şampiyonlar Ligi Zaferi

Paris Saint-Germain, daha önce 2020 yılında finalde Bayern Münih’e kaybetmişti. Bu kez Münih’te sahaya çıkan Fransız ekibi, Inter karşısında net bir galibiyet alarak kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

Luis Enrique'den İkinci Şampiyonluk

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi’ni iki farklı kulüple kazanan yedinci teknik adam oldu. Daha önce bu başarıya Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld, Jose Mourinho, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola ulaşmıştı.

Desire Doue Tarihe Geçti

Maçın yıldızlarından biri olan Desire Doue, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde skor katkısı yapan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Ayrıca bir final maçında 3+ gole katkı yapan ilk futbolcu unvanını da aldı.

PSG’den Tarihi Üçleme

Bu zaferle birlikte PSG, Ligue 1 ve Fransa Kupası’nın ardından Şampiyonlar Ligi’ni de kazanarak sezonu üçleme ile tamamladı. Daha önce Celtic (1967), Ajax (1972), PSV (1988), Manchester United (1999), Barcelona (2009, 2015), Inter (2010), Bayern Münih (2013, 2020) ve Manchester City (2023) bu başarıya ulaşmıştı.