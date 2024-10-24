Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun 3. haftasında 18 maç oynandı.

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KEREM'İN GOLÜ BENFİCA'YA YETMEDİ

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü kadrosunda bulunduran Benfica, sahasında Feyenoord'a 3-1 yenildi.

Benfica'nın tek golü 66. dakikada milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken Orkun Kökçü karşılaşmanın 72. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.

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BARCELONA'DAN BAYERN MÜNIH'E GOL ŞÖLENİ

Barcelona sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 4-1 yenmeyi başardı.

Katalan temsilcisinde Raphinha'nın "hat trick" yaptığı gecede Robert Lewandowski de skora katkı verdi. Bayern Münih'in tek golünü Harry Kane attı.

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MADRID, DORTMUND'A GOL OLDU YAĞDI

Real Madrid, sahasında 2-0 geride olduğu karşılaşmada Borussia Dortmund'u 5-2 yenmeyi başardı.

Vinicius'un "hat trick" yaptığı maçta diğer goller Rüdiger ve Lucas Vazquez'den geldi. Arda Güler, karşılaşmaya 90. dakikada dahil oldu.

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ORGANİZASYONDA ALINAN SONUÇLAR

Bugün:

Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya): 0-0

Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1

Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 5-0

Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1

Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 4-1

Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa): 1-3

Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-3

Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya): 0-1

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Dün:

Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika): 3-1

Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 5-1

Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-1

Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya): 0-1

Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0

Galatasaray taraftarı Kadıköy'e Kur'an ile gitti Galatasaray taraftarı Kadıköy'e Kur'an ile gitti

Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0

Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz): 0-2

Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 5-2

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Editör: Yunus Firdevsoğlu