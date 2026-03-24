Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hasan Aydın (52), eşiyle birlikte ziyarete gittiği kayınvalidesinin evinde baldızı Nigar Aslan (44) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Aydın, yanında bulunan tabancayla baldızına ateş etti.

Olay Yerinde Hayatlarını Kaybettiler

Yaşanan silahlı olayın ardından Aydın da aynı silahla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Nigar Aslan ile Hasan Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.