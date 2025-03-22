Etkinlikte, down sendromlu bireyler ve aileleriyle bir araya gelen sanatçılar, onların mutluluğuna ortak oldu. Program boyunca çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlenirken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Hayat Yeniden Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan, Aksu Haber’e yaptığı özel açıklama da bu tür organizasyonlarla engelleri birlikte aşmayı ve toplumsal bilinci artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Reynmen ve Talha Bora Öge de farkındalığın önemine vurgu yaparak, özel bireylerin toplumdaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.