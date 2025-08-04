Kahramanmaraş’ta farklı noktalarda meydana gelen üç ayrı araç yangını, paniğe neden oldu. Küçük Sanayi Sitesi, Batı Çevre Yolu ve Elbistan ilçesinde yaşanan yangınlara itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Küçük Sanayi Sitesi’nde Yangın Paniği

Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yer alan Küçük Sanayi Sitesi’nde park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Esnafın fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batı Çevre Yolu’nda Seyir Halindeki Araçta Yangın

Bir diğer yangın ise Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzeri, AKDO Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın iç kısmında yaşanan parlama sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede aracı sararken, itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edilerek yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Elbistan’da Otomobil Kül Oldu

Elbistan ilçesine bağlı Çalış Mahallesi’nde seyir halindeyken alev alan bir otomobil, çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yetkililer, araç sahiplerini bakım ve güvenlik kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Yangınlarla ilgili teknik incelemeler başlatıldı.