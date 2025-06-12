SANE İÇİN İSTANBULDA GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Leroy Sané’yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Transferin ardından Sané, İstanbul’a gelerek sarı-kırmızılı taraftarların büyük coşkusuyla karşılandı. İstanbul Havalimanı’nda binlerce taraftar, yıldız futbolcuyu görmek için bir araya geldi. 29 yaşındaki Alman oyuncunun, Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Avrupa arenasında büyük başarılara imza atması bekleniyor.

BAYERN VE FENERBAHÇE İSTEDİ, GALATASARAY ALDI

Galatasaray, Bayern Münih’in sözleşme uzatma teklifi ile beraber Fenerbahçe’nin yüksek miktarda maaş önerisine rağmen Sane’yi ikna etmeyi başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ DEVREDE

Galatasaray, dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Leroy Sané ile resmi anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı nedeniyle sarı-kırmızılıların teklifine olumlu yaklaşarak İstanbul’a geldi ve coşkulu bir şekilde karşılandı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

İddalara göre; Sarı-kırmızılılar, Sané’ye imza parası dahil olmak üzere senelik 11 milyon Euro’luk bir teklifle transferi sonuçlandırdı. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun maliyetine ilişkin detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Sané, Bayern Münih formasıyla daha önce de Şampiyonlar Ligi’nde Rams Park’ta oynamış ve deneyimini sarı-kırmızılı forma altında da sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray, bu transferle sadece Türkiye’de değil, Avrupa sahnesinde de iddialı bir kadro oluşturduğunu göstermiş oldu.