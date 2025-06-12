Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Asbaşkanlığı Görevinden İstifa Etti
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Asbaşkanlığı Görevinden İstifa Etti
İçeriği Görüntüle

SANE İÇİN İSTANBULDA GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Leroy Sané’yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Ekran Görüntüsü 2025 06 12 011905

Transferin ardından Sané, İstanbul’a gelerek sarı-kırmızılı taraftarların büyük coşkusuyla karşılandı. İstanbul Havalimanı’nda binlerce taraftar, yıldız futbolcuyu görmek için bir araya geldi. 29 yaşındaki Alman oyuncunun, Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Avrupa arenasında büyük başarılara imza atması bekleniyor.

Ekran Görüntüsü 2025 06 12 011940

BAYERN VE FENERBAHÇE İSTEDİ, GALATASARAY ALDI

Galatasaray, Bayern Münih’in sözleşme uzatma teklifi ile beraber Fenerbahçe’nin yüksek miktarda maaş önerisine rağmen Sane’yi ikna etmeyi başardı.

6849Da1F398F3217 W1200Xh675

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ DEVREDE

Galatasaray, dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Leroy Sané ile resmi anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı nedeniyle sarı-kırmızılıların teklifine olumlu yaklaşarak İstanbul’a geldi ve coşkulu bir şekilde karşılandı.

Galatasaray Sane Transferinde Sona Yaklasti Dunyaca Unlu Gazeteci Duyurdu 1749626208036

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

İddalara göre; Sarı-kırmızılılar, Sané’ye imza parası dahil olmak üzere senelik 11 milyon Euro’luk bir teklifle transferi sonuçlandırdı. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun maliyetine ilişkin detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Sané, Bayern Münih formasıyla daha önce de Şampiyonlar Ligi’nde Rams Park’ta oynamış ve deneyimini sarı-kırmızılı forma altında da sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray, bu transferle sadece Türkiye’de değil, Avrupa sahnesinde de iddialı bir kadro oluşturduğunu göstermiş oldu.