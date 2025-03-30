Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Acar'ın şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında girdiği arbede sırasında yere düşüp fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

2013 yılında Mersin'de polislik mesleğine adım atan Acar, 2016 yılında Şanlıurfa'ya atandı.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapmaya başlayan Acar, 2021 yılından itibaren Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevini sürdürdü.

Muş'un Hasköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Acar'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Acar'ın cenazesinin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Mersin'e uğurlanacağı belirtildi.