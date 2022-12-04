Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde kalorifer kazanından kaynaklanan patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.



Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Valilik açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Akçakale ilçesi Süleymanşah Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Akkuş Apartmanında, ilk belirlemelere göre kalorifer kazanından kaynaklanan bir patlama meydana gelmiştir.

Olay bölgesine İtfaiye, Emniyet, Sağlık ve AFAD Arama Kurtarma ekipleri (3 araç, 13 personel) yönlendirilmiştir.

Olayda 6 vatandaşımız hafif yaralı olarak sağlık ekipleri gözetimine alınmıştır. Olayda can kaybı yoktur, yalnızca maddi hasar oluşmuştur."