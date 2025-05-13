Brezilya Serie A liginde heyecan sürüyor. Santos ile Ceara karşı karşıya geliyor. Santos - Ceara maçı 13 Mayıs 2025 günü (bu gece) oynanacak. Maçın başlangıç saati TSİ 02:00 olarak belirledi.

Peki Santos - Ceara maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Santos Ceara maçını canlı izlemek isteyen sporseverler internet üzerinden "Santos Ceara canlı izle" aramalarını yapıyor. Sporseverler ve futbol seyircisi Santos ile Ceara arasında oynanacak bu maçı şifreli ve şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor.

Ancak bu maçı Türk kanalları aracılığı ile izleyebilmek mümkün değil. Türkiye'den hiç bir kanal ve platform bu maçı yayın akışı içine almadı.

Türkiye dışındaysanız ve Türksat dışında kalan yabancı uyduları gören çanak antenler ile uydu cihazlarına sahipseniz ve/veya yabancı TV yayın platformlarına aboneyseniz, yabancı spor kanalların yayın akışlarını takip edebilir, bu maçı yabancı bir kanaldan farklı dilde izleme yolunu seçebilirsiniz.

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