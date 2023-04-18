Yüzyılın Afeti Olarak Adlandırılan Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından Kahraman Kentte Yaralar Sarılmaya Devam Ediliyor.

Depremlerde Kent Genelinde Bir Çok Yer Yıkıldı Ama Bazı Alanlarda Yıkılmadı. Tarihi Çok Eskilere Dayanan Saraçhane Çarşısı da Bu Afetten Çok Kötü Etkilendi.

4 kuşaktır Saraçlık Mesleğini Tarihi Saraçhane Çarşısında Sürdüren Abdülmecid Güzlek Ayakta Kalma Mücadelesi Verirken Öte Yandan Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor.

Saraç Güzlek Burada Yaptığı Açıklamamda 4 kuşaktır Sürdürdükleri Mesleklerinin Yer Aldığı Saraçhanede Şimdilerde Yıkılan Yerlerin Bekçiliğini Yapmaktan Duyduğu Üzüntüyü Dile Getirdi.