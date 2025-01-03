Şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen dev ulaşım yatırımında önemli ilerleme kat edildi. 250 Milyon TL’lik yatırımla yapımı sürdürülen Sarayaltı - Kale Bağlantı Yolu Projesi’nde yol için inşa edilen istinat duvarları da tamamlanmak üzere. Sarayaltı mevkiinden başlayarak Kahramanmaraş’ın simge noktalarından biri olan Tarihi Maraş Kalesi’ne kadar uzanacak yol hem tarihi dokuyu ön plana çıkaracak hem de şehir içi trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Alternatif güzergâh, bölgedeki ulaşım akışını iyileştirerek şehir sakinlerine ve ziyaretçilere daha konforlu bir seyahat deneyimi sunacak.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, güzergâhta yol genişletme, kazı ve perde duvar örümü faaliyetleri yürütülüyor. Proje kapsamında mevcut yol genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılıyor. Bu genişletme, özellikle yoğun saatlerde bölgedeki araç trafiğini azaltmayı ve sürücülerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Modern Kavşak ve Refüj Düzenlemeleri Geliyor

Yol genişletme çalışmalarının ardından, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri güzergâhta modern kavşak ve refüj düzenlemeleri yapacak. Bu düzenlemeler, trafik akışını optimize ederek bölgede daha işlevsel bir ulaşım altyapısı oluşturacak. Proje tamamlandığında, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve modern bir ulaşım ağı ortaya çıkacak.

Tarihi Dokuyla Modernleşme Buluşuyor

Sarayaltı - Kale Bağlantı Yolu Projesi, yalnızca bir ulaşım projesi olmanın ötesinde, Kahramanmaraş’ın tarihi kimliği ile modern şehircilik anlayışını bir araya getiren bir girişim olarak öne çıkıyor. Şehrin tarihi mirasına saygılı bir şekilde inşa edilen bu yol, aynı zamanda bölgeye estetik bir değer katacak.