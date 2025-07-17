Kahramanmaraş'ın en eski ve köklü firmalarından biri olan Sarıkaya Ticaret, Arçelik bayiliği ve yenilenen konsept mağazasıyla müşterilerine kaliteli ve güvenilir beyaz eşya ile teknolojik ürünleri sunmaya devam ediyor.

Sarıkaya Ticaret, her gün sunduğu farklı ve cazip kampanyalarla müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, eşsiz fırsatlar sunmayı sürdürüyor.

Sarıkaya Ticaret'in sunduğu bu özel fırsatlar, hem ev eşyalarında kalite arayanlar hem de avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için ideal seçenekler sunuyor.

Sarıkaya Ticaret, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, kaliteli ürün ve hizmet anlayışını sürdürmeye devam ediyor.