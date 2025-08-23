Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprüden Sarsap Çayı’na düşen otomobil alev aldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alembey Mahallesi yakınlarında yaşandı. İlçe merkezinden Doğan Mahallesi istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Sarsap Çayı üzerindeki köprüden aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten çay yatağına çarpan araç, kısa sürede alevlere teslim oldu.

Kazayı gören vatandaşlar, otomobildeki 3 kişiyi kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık görevlileri de yaralıları araçtan çıkararak ilk müdahalelerini yaptı.

Otomobilde bulunan sürücü ve 2 yolcu, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.