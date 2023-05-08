Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta boyu etkisini sürdürecek yağışlı sistem pazar günü yurdun batı kesimlerinde etkili olacak. Orta ve Batı Karadeniz'in içi kesimleri ile Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak, Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin tamamında sağanak etkili olacak.

Yurdun kalan kesimlerinde ise parçalı bulutlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs Pazar günü hava durumu ise açık ve güneşli bir hava olacak.