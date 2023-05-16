Türkiye, 13. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem seçimlerini geride bıraktı. İlk sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken hafta başlangıcında döviz tarafında hareketlenmeler görüyor.

TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 0.6 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 4.4, yılbaşından bugüne ise yüzde 5 kayıp yaşadı.

Yeni haftaya 1266 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1271 liradan işlem görüyor.

