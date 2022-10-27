Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak;

3 Aralık 2020'de bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışırken silahla ateş edilmesi sonucu Şehit olan Polis Memuru Barış Göl'ün oğlu Aras kağan Göl'ün 9’ncu yaş günü için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledik.

Doğum günü kutlamasına katılan misafirler Mutluluğu gözlerden kaçmayan Aras Kağan'a hediyeler vererek hayırlı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Şehidin eşi Gülşah Göl, sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle çok mutlu olduğunu, eşinin şahadetinden sonra Kahramanmaraş Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği başta olmak üzere eşimin silah arkadaşları ve devlet büyüklerimiz bizleri asla yalnız bırakmadı evladımın mutluluğuna ortak olup bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum dedi.

Doğum günü kutlamasına Büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör'ün eşi Leyla Güngör Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel , ASP il müdürü Mutlu Kaya Kahramanmaraş Şube başkanı Mehmet Ali Küpeli ve yönetim kurulu üyemiz Sibel Duyğal, Kadın Aile ve Engelli hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen katılım sağladı.