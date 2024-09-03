Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek binasında düzenlenen özel bir programla, 2016 yılında Mardin Derik'te şehit olan Numan Öksüz’ün kızı Eylül Ekin'in 8. yaş günü kutlandı. Bu anlamlı etkinliğe, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da katıldı.

Eylül Ekin için hazırlanan doğum günü sürprizi, dernek üyeleri ve protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Şehidin emaneti olan küçük Eylül’ün mutluluğu, etkinliğe katılan herkesin yüreğine dokundu.