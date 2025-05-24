Kahramanmaraş, yarın Antalya'da oynanacak kritik Akedaş İstiklal Spor maçı öncesinde büyük bir heyecana sahne oluyor. Şehrin dört bir yanından binlerce taraftar, takımlarına destek olmak için Antalya'ya doğru yola çıktı. Kentte adeta bir seferberlik ilan edilirken, Kahramanmaraşlılar takımlarına duydukları inancı ve sevgiyi göstermek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Taraftar otobüsleri, sabahın erken saatlerinden itibaren şehir merkezinde toplanmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, şu ana kadar 25 otobüs dolusu taraftar Antalya'ya gitmek üzere hareket etti. Ancak bu sayının çok daha artması bekleniyor. Yoğun talep üzerine ek olarak 25 otobüs daha kaldırılacağı öğrenildi. Bu da Kahramanmaraş'tan Antalya'ya gidecek taraftar sayısının rekor seviyelere ulaşacağının bir göstergesi.



Kahramanmaraş halkı, Akedaş İstiklal Spor'a olan bağlılıklarını her fırsatta dile getirirken, bu önemli maçta takımlarının yanında olmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Antalya'ya akın eden taraftarların, tribünlerde takımlarına büyük bir coşkuyla destek olması ve galibiyet için itici bir güç oluşturması bekleniyor. Yarınki maçın, Kahramanmaraş Akedaş İstiklal Spor için büyük önem taşıdığı ve taraftarların bu bilinçle hareket ettiği vurgulanıyor. Şehirde tek gündem Akedaş İstiklal Spor olurken, tüm gözler yarın Antalya'da oynanacak bu kritik mücadeleye çevrilmiş durumda.