Depremzedeler, kaybettikleri yakınlarını anmak için enkaz noktalarında bir araya gelirken, şehir genelinde hüzün ve dayanışma duygusu hâkim oldu.

Depremde en büyük yıkımı yaşayan mahallelerde, vatandaşlar bir araya gelerek kaybettikleri sevdiklerini andı. Hayrullah Mahallesi, yeni adıyla Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi gibi felaketin sembol noktalarında yapılan anmalarda Kur’an-ı Kerim tilavetleri okundu ve dualar edildi. Acılarını paylaşan vatandaşlar, gözyaşları içinde kaybettikleri yakınlarını anarken, dayanışmanın gücü bir kez daha hissedildi.