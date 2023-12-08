Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 8 Aralık Cuma günü (bugün) saat 15.00 civarında şehir genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

9 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı.

AKOM’dan yapılan açıklamada; kuvvetli yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası aksamalara mahal vermemek adına tüm önlemlerin alındığı, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.