Programa, dernek üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Aşure programında, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Muharrem ayının önemi vurgulandı. Katılımcılara, yapılan duaların ardından aşure ikramından bulunuldu. Etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu ve katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Programa katılan ve Şehit ve gazi aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Muharrem ayı bereket ayıdır. Bizde bu bereketi bugün şehit ve gazi ailelerimizle paylaştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da, aşure etkinliğine katıldı. Başkan Toptaş, etkinlikte şehit aileleri, gaziler ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti ve aşure ikramında bulundu. Toptaş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, böyle anlamlı etkinliklerin toplumda kaynaşmayı ve dayanışmayı artırdığını belirtti. Katılımcılar, Başkan Toptaş'a destekleri için teşekkür ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)