Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Sümbüllü Ortaokulu’nda yapımı tamamlanan Şehit Ali Can Güneş Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa, şehidin ailesi, protokol üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve modern bir tasarıma sahip olan kütüphanenin açılışı sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Törende şehidin kız kardeşi, abisi için yazdığı şiiri okudu. Bu anlar, salondaki herkesi derinden etkiledi.

Açılış etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edilirken, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler de törene renk kattı.

Modern tasarımı ve zengin kaynaklarıyla dikkat çeken Şehit Ali Can Güneş Kütüphanesi, sadece öğrenciler için değil, bölge halkı için de önemli bir bilgi ve kültür merkezi olacak.

Törenin ardından, katılımcılar kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Şehit Ali Can Güneş Kütüphanesi’nin, eğitim ve kültürel gelişime değerli katkılar sunması bekleniyor.