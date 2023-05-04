Şırnak'ta 1850 rakımlı Gabar Dağı'nın zirvesinde 1 milyar varil rezerv alanına sahip Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası düzenlenen törenle açıldı ve üretime geçti.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ilk vanayı açtı. Elde edilen petrolle ilk ateş de yakıldı.

Bilgin, keşfe uzanan çalışmaları ve üretim sürecini anlattı.

Bölgedeki çalışmaların 2018 yılında başladığını ardından jeolojiyi tanımaya yönelik saha çalışmalarına geçildiğini söyleyen Bilgin, "Daha önce keşif yaptığımız 20 kilometre ötedeki Esma Çevik Sahası’nda kullandığımıza benzer jeolojik yaklaşımların bu sahaya taşınması bizi burada da sondaj yapma düşüncesine itti" diye konuştu.

"Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli petrol keşfi"

60 tırlık yük ve sondaj kulesi 26 kilomtre boyunca taşındı. Bu çalışmaların her birinin 1-1,5 yıl kadar sürdüğünü belirten Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:

"Sondaj kulesi geldikten sonra ekim ayında sondajımıza başladık ama buradaki yoğun kış şartları, 3 metreye varan kar kalınlığı sondaj yapmamıza imkan vermedi. Dolayısıyla kar eridikten sonra mart ortasında sondajımıza geri döndük. Bayramın ikinci günü 2 bin 650 metre derinlikte Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda yüksek kaliteli petrolü test etmiş olduk. Ardından sondajımızı derinleştirdik. Kuyunun içinden birçok veri topladık. Bu veriler bize jeolojik modelimizin doğruluğunu gösterdi. Yapının büyüklüğü yaklaşık 36 kilometre kare. 1 milyar varil 41 api petrol rezervine sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Türkiye’nin bugüne kadar yapılmış en büyük ve en kaliteli petrol keşfi."

"Sahayı günde 100 bin varil üretime çıkaracak bir planlama içindeyiz"

Petrol test edildikten sonra kuyunun 2 bin 800 metreye kadar derinleştirildiğini söyleyen Bilgin, daha sonra kuyunun üretime devredildiğini aktardı.

Kuyunun 5 gündür üretimde olduğunu belirten Bilgin, "Günde 1200 varil petrolü rafinerilere sevk ediyoruz. Bugün itibarıyla boru hattımız bitti. Petrolü geçici stoklama alanlarımıza boru hattımızla sevk edip oradan rafinerilere aktaracağız. Günde 1200 varil kapasiteyle beraber Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu devreye girmiştir. Sahanın hızla geliştirilmesi için de ilgili birimler oluşturuldu. Şırnak’ta geçici olarak bir bölge müdürlüğü teşkilatı kuruldu. Bu sahayı 2 yıl içinde günde 100 bin varil üretime çıkaracak bir planlama içindeyiz" dedi.