Türkiye geçen hafta şehit olan 12 askerinin acısını yaşarken, bazı kendini bilmezler, toplumun değerlerine açıkça saldıran ifadeler kullanmaktan çekinmiyor.

Can Ataklı, şehit babasına saldırdı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babasını hedef alarak, "Kimsin lan kimsin. Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" sözlerini sarf etmiş ve toplumun tepkisini çekmişti.



Savcılık harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.