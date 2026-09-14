Kahramanmaraş’ta belediye bünyesinde hizmet veren öncü eğitim merkezlerinden biri olarak hayata geçirilen Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, kısa sürede hem çocukların hem de ailelerin beğenisini kazanarak yoğun ilgi gördü.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde fiziki imkânları ve eğitim kadrosu daha da güçlendirilen merkez, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara güvenli, çağdaş ve sevgi dolu bir eğitim ortamı sunuyor.

Yeni dönemin başlaması dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler ve aileleri bir araya gelirken, miniklerin ilk gün heyecanı gözlerinden okundu. Renkli etkinlikler ve gösterilerle başlayan eğitim yılının ilk gününde çocuklar, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanan Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde akıllı tahtalarla donatılmış 5 dersliğin yanı sıra görsel sanatlar, müzik, drama, fen, matematik, kitap ve blok öğrenme merkezleri bulunuyor.

Hareket ve jimnastik atölyesi, iç mekân oyun salonu, lego atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, kum havuzu, hobi ekoloji bahçesi ve açık hava masal köşesi gibi alanlarla zenginleştirilen merkezde çocukların eğitim süreçlerini oyun, keşif ve deneyim yoluyla sürdürmeleri hedefleniyor.

Bakımevinde eğitimler, çocukların ihtiyaçlarına uygun şekilde sabahçı ve öğlenci olmak üzere yarı zamanlı gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Toptaş, şu ifadeleri kullandı:

“Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevimizde yeni eğitim-öğretim yılının ilk zilini çocuklarımızın heyecanı ve ailelerimizin mutluluğuyla çaldık. Minik yavrularımızın güvenli, sevgi dolu ve modern bir ortamda eğitim almaları için merkezimizi her yönüyle geliştirmeye devam ediyoruz.

Çocuklarımızın yalnızca akademik değil; sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine de katkı sağlayacak zengin bir eğitim ortamı oluşturduk. Onların her gün yeni şeyler keşfetmelerini, arkadaşlıklar kurmalarını, paylaşmayı ve birlikte öğrenmeyi deneyimlemelerini önemsiyoruz.

Yeni eğitim-öğretim yılının tüm çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Minik yavrularımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim dönemi temenni ediyor, gözlerinden öpüyorum. Her birinin yolu ve bahtı açık olsun.” dedi.